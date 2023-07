Union erkundigt sich nach Zinserhöhungen bei Studienkrediten

Berlin: (hib/CHA) Nach Zinserhöhungen beim KfW-Studienkredit erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7761). So will die Fraktion unter anderem erfahren, wie sich der Zinssatz des KfW-Studienkredites zwischen 2006 und 2021 entwickelt hat. Auch interessiert die Abgeordneten, wie die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP), die aktuelle Zinsentwicklung der Studienkredite bewertet.

In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage verweisen die Abgeordneten darauf, dass der Zinssatz des KfW-Studienkredites zum 1. April 2023 von knapp sechs auf fast acht Prozent angehoben worden sei und die Neuvergabe von Studienkrediten im vergangenen Jahr einen Tiefstand erreicht habe.