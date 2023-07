Linke fragt nach Steinkohle-Importen aus Kolumbien

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie sich die Steinkohle-Importe aus Kolumbien im laufenden Jahr entwickelt haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/7768) danach, wie hoch der Anteil der Steinkohle-Importe aus Kolumbien an den gesamten Steinkohle-Importen im Jahr 2023 ist. Ferner fragt sie unter anderem, welche Auswirkungen „das Kohle-Embargo der EU gegenüber Russland nach Kenntnis der Bundesregierung auf die deutschen Steinkohle-Importe aus Kolumbien“ hat.