Heizungsaustausch in Tourist-Informationsstellen

Berlin: (hib/STO) Die „Auswirkungen der avisierten Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes auf Tourismus- und Kureinrichtungen“ thematisiert die CDU/CSU-Fraktgion in einer Kleinen Anfrage (20/7739). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, in wie vielen Gebäuden, in denen sich Tourist-Informationsstellen befinden, nach Kenntnis der Bundesregierung in den kommenden zwei Jahren ein Austausch von Heizungen erforderlich ist.