Auswirkungen des Heizungsgesetzes auf BMAS-Gebäude erfragt

Berlin: (hib/DES) Um die Auswirkungen des geplanten Gebäudeenergiegesetzes auf die Liegenschaften des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) geht es in einer Kleinen Anfrage (20/7471) der CDU/CSU-Fraktion. Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie viele Gebäude, die in den Zuständigkeitsbereich des BMAS fallen, derzeit mit Heizungen beheizt werden, „die mindestens zu 65 Prozent mit Wasserstoff gespeist werden“. Außerdem interessiert die Abgeordneten, bei wie vielen Gebäude des BMAS in den kommenden zwei Jahren ein Austausch des Heizungssystems erforderlich sein wird.