Linke fragt nach Arbeits- und Lebensrealität in Bayern

Berlin: (hib/DES) Um die derzeitigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in den bayerischen Kommunen geht es in einer Kleinen Anfrage (20/7601) der Fraktion Die Linke. Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie sich die Zahl und der Anteil von sozialversicherungspflichtigen Voll- und Teilzeitbeschäftigten sowie von befristetet Beschäftigten und Leiharbeitskräften in den Jahren 2012, 2017 und 2022 entwickelt hat.