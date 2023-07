Aktuelle Zahlen zur Teilzeitbeschäftigung erfragt

Berlin: (hib/DES) Um die Entwicklung und den Status quo bei der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung in Deutschland geht es in einer Kleinen Anfrage (20/7501) der Fraktion Die Linke. Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie sich die Zahl und der Anteil von Teilzeitbeschäftigten in den einzelnen Bundesländern in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben.