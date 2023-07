Linke fordert Masterplan für barrierefreien Tourismus

Berlin: (hib/EMU) Um den Tourismus in Deutschland barrierefrei zu machen, soll auf Grundlage der Nationalen Tourismusstrategie ein koordinierter Masterplan vorgelegt werden. Das fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (20/7640) an die Bundesregierung.

Außerdem sollen ein Konzept zur Fortführung und Weiterentwicklung des Informations- und Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ vorgelegt werden und die derzeitigen Möglichkeiten zur Schaffung von Barrierefreiheit und zur Verhinderung des Entstehens neuer Barrieren im Neubau genutzt werden. Die Abgeordneten fordern zudem, die Entwicklung digitaler Anwendungen zu fördern, die den barrierefreien Zugang zu allen Informationen garantieren.

Gefordert wird weiter, dass das Thema barrierefreier Tourismus verpflichtend in die akademische Ausbildung der tourismusrelevanten Studiengänge sowie die Ausbildungsprogramme der Hotelfachschulen aufgenommen wird; auch dafür soll sich die Bundesregierung nach Willen der Linken einsetzen.