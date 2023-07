AfD-Fraktion fordert Gedenkstätte für „Trümmerfrauen“

Berlin: (hib/EMU) In einem Antrag (20/7667) fordert die AfD-Fraktion, eine Gedenkstätte mit angeschlossenem Museum zu errichten, „um die Leistungen der 'Trümmerfrauen' beim Wiederaufbau der deutschen Städte zu würdigen“. In jüngster Zeit werde versucht, so schreiben die Abgeordneten, die Leistungen der sogenannten Trümmerfrauen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als „Mythos“ zu relativieren. Dies komme dem Versuch nahe, einer ganzen Generation von Frauen, die sich um den Wiederaufbau verdient gemacht hätten, zu schmälern, heißt es in dem Antrag.

Neben der Gedenkstätte solle sich die Bundesregierung zudem dafür einzusetzen, eine Euro-Münze herauszugeben, die sich am Vorbild des historischen 50-Pfennig-Stücks orientiert, das die „Trümmerfrauen“ abbildete. Weiterhin solle das Jahr 2025 zum „Jahr der Trümmerfrauen“ und der Aufbaugeneration erklärt werden, mit dem Ziel, „die Leistung der Aufbaugeneration in der deutschen Erinnerungskultur fest zu etablieren“, fordert die AfD-Fraktion.