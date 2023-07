Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgungsgründe

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Frauen, die seit dem Jahr 2021 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wegen geschlechtsspezifischer Verfolgung als Flüchtlinge anerkannt worden sind, erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/7823). Auch fragt sie darin unter anderem, wie hoch in diesem Zeitraum „der Anteil weiblicher Asylsuchender an der Gesamtzahl aller als geschlechtsspezifisch verfolgt anerkannten Menschen“ war.