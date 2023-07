Informationen zur Asylstatistik erfragt

Berlin: (hib/STO) „Ergänzende Informationen zur Asylstatistik“ verlangt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/7833). Darin erkundigen sich die Abgeordneten danach, wie hoch die sogenannte Gesamtschutzquote in der Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) im ersten Halbjahr 2023 war. Auch möchten sie unter anderem wissen, wie viele Asylsuchende in diesem Zeitraum registriert wurden.