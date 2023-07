Militärische Evakuierungsmission In Kabul 2021

Berlin: (hib/STO) Die Militärische Evakuierungsmission in der afghanischen Hauptstadt Kabul im August 2021 thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7830). Darin erkundigt sie sich danach, ob die Bundesregierung „während der Tage der Kabuler Militärischen Evakuierungsmission bezüglich Busoperationen zur Verbringung von afghanischen Wunschpersonen aus der Stadt Kabul in den Flughafen Hamid Karzai“ mit der Nato kooperierte. Auch fragt sie unter anderem, ob die Bundesregierung mithilfe der Taliban „afghanische Wunschpersonen und weitere Personen, die für die Ausreise nach Deutschland vorgesehen waren, durch Bustransporte aus der Stadt Kabul in den Flughafen Hamid Karzai gebracht“ hat.