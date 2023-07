Berlin: (hib/AHE) Bei der Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) in Manama, Bahrain, im März dieses Jahres haben sich die Teilnehmer auf die Annahme der Manama-Deklaration geeinigt, in der sie sich dazu bekennen, konkrete Beiträge für mehr Frieden und gegen Intoleranz leisten zu wollen. Das geht aus der Unterrichtung (20/7700) durch die deutsche Delegation in der Interparlamentarischen Union hervor. In der Dringlichkeitsdebatte hätten sich die Teilnehmer dafür ausgesprochen, die humanitären Krisen in Afghanistan, Syrien, der Ukraine, Jemen und anderen Ländern ins Bewusstsein zu rufen und hier dringend zu handeln. Im Fokus stünden dabei vulnerable Gruppen, insbesondere Frauen und Kinder.