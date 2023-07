Berlin: (hib/AHE) Nach den negativen Auswirkungen des illegalen Sandabbaus in Afrika erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7826). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, welche afrikanischen Länder vom illegalen Sandabbau in welchem Umfang betroffen sind und ob sie die Problematik in Gesprächen mit afrikanischen Partnerländern thematisiert und dabei auch auf deren Verantwortung hinweist.