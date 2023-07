Regierung legt Unterrichtung zu Nachhaltigkeitspolitik vor

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung hat einen Bericht zu ihrer Nachhaltigkeitspolitik als Unterrichtung (20/7790) vorgelegt. Dem Bericht zufolge will sie das Jahr 2023 als Schlüsseljahr für die Agenda 2030 nutzen und ihre internationale Verantwortung in der Deutschen Nachhaltigkeitspolitik konsequent wahrnehmen.

Unter anderem wolle sie den Fokus auf neue Partnerschaften wie beispielsweise die Just Energy Transition Partnerships (JETP) und die G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) setzen und bi-, multi- und sektorales Engagement enger verzahnen.

Die bis Ende 2024 vorgesehene Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der nachfolgende Freiwillige Staatenbericht Deutschlands werde zudem globale Auswirkungen deutscher Konsum-, Produktions- und Handelsmuster und des deutschen Finanzmarktes adressieren.