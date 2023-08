AfD-Fraktion fragt nach Flächenverbrauch für Erneuerbare

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion interessiert sich für die gestiegene Flächeninanspruchnahme durch Windindustrie- und Photovoltaikanlagen. In einer Kleinen Anfrage (20/7849) erkundigen sich die AfD-Abgeordneten nach der bislang verbrauchten Freifläche durch erneuerbare Energien und nach etwaigen Ausgleichsmaßnahmen der Bundesregierung. Zudem wollen die Abgeordneten wissen, wie viel doppelt genutzte Fläche (etwa Dachfläche oder Agrarfläche für Photovoltaikanlagen ) es gibt. Außerdem will die Fraktion erfahren, ob im Lobbyregister aufgeführte Vertreter des Interessen- und Vorhabenbereichs „Erneuerbare Energien“ an die Bundesregierung herangetreten sind, wenn ja, welche und mit welchen Anliegen.