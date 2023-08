Union fragt nach Zukunftsstrategie Forschung und Innovation

Berlin: (hib/CHA) Nach dem aktuellen Umsetzungsstand der „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“ erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7906). So will die Fraktion unter anderem erfahren, welche spezifischen Ziele für die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation festgelegt beziehungsweise bereits umgesetzt wurden. Ferner wollen die Abgeordneten wissen, wann über erste Ergebnisse der Zukunftsstrategie berichtet wird.

Die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation wurde im Februar 2023 vom Bundeskabinett beschlossen. Mit der Strategie will die Bundesregierung die Innovationskraft in Deutschland stärken und die technische Souveränität Europas sichern.