Bundesregierung fördert ökologische Bauweise in Mali

Berlin: (hib/JOH) Ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit mit Mali zum klimagerechten Bau des Caritas-Bürogebäudes und zur Förderung der ökologischen Bauweise wird laut Bundesregierung von einem malischen Partner geleitet und fortlaufend analysiert. Dieser sei in der Lage, das Projekt unter Berücksichtigung der Sicherheitslage durchzuführen, schreibt sie in einer Antwort (20/7901) auf eine Kleine Anfrage (20/7740) der AfD-Fraktion. Die wichtigste Sicherheitsmaßnahme bestehe darin, die lokalen Behörden und die lokale Bevölkerung eng in die Umsetzung des Vorhabens einzubeziehen, führt sie aus.

Im malischen Kontext bedeute eine ökologische Bauweise den Rückgriff auf althergebrachtes und bewährtes lokales Know-how im Bauwesen. Es würden Baustoffe wie Lehm und Zement verwendet, die an die lokalen klimatischen Bedingungen angepasst seien. Dies biete auch die Möglichkeit, die Kosten für die Klimatisierung des Gebäudes zu senken. Auch damit ermögliche diese Bauweise die Reduzierung der CO2-Emissionen, betont die Bundesregierung.