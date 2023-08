Bundesförderung von Nichtregierungsorganisationen

Berlin: (hib/SCR) „Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch den Bund“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/7747). Von der Bundesregierung will die Fraktion Auskunft über Rechtsgrundlagen und Förderrichtlinien. Zudem will sie wissen, welche Nichtregierungsorganisationen der Bund unmittelbar und mittelbar in den Jahren 2022 und 2023 fördert beziehungsweise gefördert hat und welche Unterstützungen im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 vorgesehen ist.