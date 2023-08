Union fragt nach Vergabe für „Langsame Flugzieldarstellung“

Berlin: (hib/AW) Die CDU/CSU-Fraktion verlangt Auskunft über das Vergabeverfahren des Verteidigungsministeriums für das Programm „Langsame Flugzieldarstellung“ (LsFZD). In einer Kleinen Anfrage (20/7871) will sie unter anderem wissen, welche Mittel im Bundeshaushalt für die LsFZD in den nächsten zehn Jahren eingeplant sind und wie hoch die Gesamtausgaben für die LsFZD seit 1997 waren. Zudem möchte sie erfahren, wie häufig und aus welchem Grund Vergabeunterlagen im neuen Vergabeverfahren geändert wurden und wie häufig und aus welchem Grund die Angebotsfristen verschoben wurden.