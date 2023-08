Straftaten auf Bahnhöfen und in Zügen

Berlin: (hib/PK) Die Bundespolizei hat 2020 mit Bezug zu Bahnhöfen und Zügen mehrere Zehntausend Straftaten erfasst. Das geht aus der Antwort (20/7894) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/7743) der AfD-Fraktion hervor.

In 16.327 Fällen ging es um Gewaltdelikte, in 31.698 Fällen und Eigentumsdelikte und in 30.674 Fällen um Sachbeschädigung. Hinzu kamen 1.215 Sexualdelikte, 13.574 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie 719 Waffendelikte, wie aus der Antwort hervorgeht.