Impf- und Wasserstoffprojekt beispielhaft für Global Gateway

Berlin: (hib/BAL) Aus Sicht der Bundesregierung sind das Impfstoffprojekt MAV+ und die Partnerschaft mit Namibia zur Herstellung von grünem Wasserstoff beispielhaft für die weltweite EU-Konnektivitätsinitiative „Global Gateway“. Mit dieser will die EU Anreize in Partnerländern für private Investitionen in nachhaltige Infrastrukturprojekte setzen. Dafür werden öffentliche Mittel bereitgestellt.

„Für das Erreichen der Zielsumme von 300 Mrd. Euro Investitionen bis zum Jahr 2027 ist das Engagement der Privatwirtschaft für Global Gateway wichtig“, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/7904) auf eine Kleine Anfrage (20/7653) der CDU/CSU-Fraktion. Weiter berichtet sie, dass im März eine Liste mit 87 Leuchtturmprojekten für 2023 veröffentlicht worden sei. Die Bundesregierung begleite den Prozess aktiv und bringe sich in die Steuerung von Global Gateway ein.