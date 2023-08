Linke fragt nach Befristungspraxis bei Lehrkräften

Berlin: (hib/DES) Um die Befristung von Lehrkräften geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/7942). Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, in welchen Bundesländern Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen Arbeitsverträge erhalten, die bis zum Start der Sommerferien befristet sind. Außerdem interessiert die Abgeordneten, wie viele Lehrkräfte sich im Zeitraum von 2019 bis 2023 arbeitslos gemeldet haben.

Laut der Fraktion sind Kettenbefristungen „auch an den allgemeinbildenden Schulen leider für viele Lehrkräfte Realität“. Lehrpersonal würde dann erst zum neuen Beginn eines Schuljahres wieder eingestellt und sei somit für den Zeitraum der Sommerferien arbeitslos.