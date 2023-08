AfD fragt nach Kältetoten und Hitzeschutzplan

Berlin: (hib/BAL) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung wissen, wo Publikationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über Informationen und Verhaltensempfehlungen kältebedingter Gesundheits- und Lebensgefahren zu finden sind. In einer Kleinen Anfrage (20/7925) fragen die Abgeordneten ferner nach Daten über hitze- und kältebedingte Sterbefälle in Deutschland zwischen 1983 und 2022.

Außerdem wird gefragt, welche Raumtemperatur in den Wintern und Sommern 2022 und 2023 in den Krankenzimmern von Akutkrankenhäusern und den Bewohnerzimmer in Pflegeeinrichtungen in Deutschland herrschten. Inwiefern dort verbindliche Minimal- und Maximaltemperaturen festgelegt werden sollten, ist ebenfalls Thema der Kleinen Anfrage.