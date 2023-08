Union erkundigt sich Aufstiegs-Bafög

Berlin: (hib/CHA) Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/7917) nach dem Stand der Digitalisierung der Antragsbearbeitung für das Aufstiegs-Bafög. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem erfahren, wie sich die durchschnittliche Dauer der Bearbeitung von Aufstiegs-Bafög-Anträgen in den letzten fünf Jahren entwickelt hat. Auch erkundigen sich die Abgeordneten nach regionalen Unterschieden bei der Dauer der Bearbeitungs- und Bewilligungsprozesse der Anträge. Welche Maßnahmen, die Bundesregierung ergreift, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen und somit die finanzielle Belastung der Antragsteller zu minimieren, wollen die Fragesteller ebenfalls erfahren.