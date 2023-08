Union fragt nach Mehrkosten bei Teilchenbeschleunigerzentrum

Berlin: (hib/CHA) Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/7913) nach dem Umgang mit Mehrkosten beim Bau des internationalen Teilchenbeschleunigerzentrums (Facility for Antiproton and Ion Research, Fair). Da die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP), im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gab, dass sich Deutschland mit 449 Millionen Euro zusätzlich an den Mehrkosten des Forschungsprojektes von 518 Millionen Euro beteiligen werde, wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, welchen Beitrag die internationalen Partnerstaaten zusätzlich übernehmen.

Wie aus der Vorbemerkung zur Anfrage hervorgeht, sei Russland für die „Entwicklung und Lieferung eines großen Teils der wesentlichen Komponenten von Fair verantwortlich“. Daher wollen die Abgeordneten außerdem erfahren, ob die Bundesregierung die grundsätzliche Beteiligung Russlands an dem Projekt weiterhin für angemessen hält