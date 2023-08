Linke fragt nach politischer Beteiligung von Jugendlichen

Berlin: (hib/DES) Um die politische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/7939). Die Abgeordneten möchten unter anderem erfahren, welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung seit Amtsantritt ergriffen hat, um die politische Beteiligung junger Menschen in Deutschland zu verbessern. Außerdem interessiert die Abgeordneten, welche finanziellen Mittel in den letzten zehn Jahren für „Projekte zur Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung“ bereitgestellt wurden.