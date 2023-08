AfD fragt nach Beschwerdeschreiben im Auswärtigen Amt

Berlin: (hib/BAL) Die AfD-Fraktion will im Rahmen einer Kleinen Anfrage (20/7936) von der Bundesregierung wissen, ob ihr ein Beschwerdeschreiben eines Mitarbeiters der Deutschen Botschaft in Islamabad (Pakistan) vorliegt, das einen möglichen Interessenskonflikt eines Mitarbeiters im Auswärtigen Amt thematisiert. Die Abgeordneten beziehen sich in ihrer Anfrage auf einen Medienbericht vom 22. Juli 2023.