Deutsch-Französische Zusammenarbeit im Bereich Sport erfragt

Berlin: (hib/DES) Um die Deutsch-Französische Zusammenarbeit im Bereich Sport geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/7940). Die Abgeordneten möchten unter anderem erfahren, welche Aktivitäten seitens der Bundesregierung in den Jahren 2022 und 2023 im Rahmen der Deutsch-Französischen Zusammenarbeit im Bereich Sport geplant waren beziehungsweise sind. Außerdem interessiert die Abgeordneten, welche Aktivitäten das Auswärtige Amt anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris plant.