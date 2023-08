Small Boats auf dem Ärmelkanal

Berlin: (hib/BAL) Die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt (BKA) sind an der Operational Action „JOT Small Boats“ im Ärmelkanal beteiligt. Darüber hinaus nehme Deutschland an den Operational Task Forces „DUNE“ und „WAVE“ teil, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/7968) auf eine Kleine Anfrage (20/7821) der Fraktion Die Linke.

Die Abgeordneten hatten sich zu Maßnahmen insbesondere der Regierungen Großbritanniens und Frankreichs erkundigt, „um die Migration auf der Kanalroute zu kontrollieren und zu reduzieren sowie Geflüchtete von der Überquerung abzuschrecken“. Migranten nutzten seit 2018 verstärkt kleine Boote, um aus der EU nach Großbritannien zu gelangen, schrieb Die Linke in ihrer Anfrage.