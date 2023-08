Antwort zur China-Strategie im Bereich Bildung und Forschung

Berlin: (hib/CHA) Die Bundesregierung hat am 13. Juli 2023 erstmals eine umfassende China-Strategie beschlossen. Im Bereich Bildung und Forschung verfolgt die Strategie das Ziel „den Akteuren des Hochschul- und Wissenschaftssystems eine Orientierung im Umgang mit China zu geben“. Das sei wichtig, da in den vergangenen Jahren gerade in den Bereichen Wissenschaft und Forschung eine Zunahme des Wettbewerbs und der Rivalität in den Beziehungen zu China festgestellt wurde. Das geht aus einer Antwort (20/7969) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/7738) der CDU/CSU-Fraktion hervor. In der Strategie sei unter anderem die Freiheit der Forschung und Lehre sowie die gleichberechtigte uneingeschränkte Nutzung gemeinsam erzielter Forschungsergebnisse festgeschrieben.

Ferner setzte sich die Bundesregierung dafür ein, den Standort Deutschland für Studium, Lehre und Forschung zu bewerben und chinesische Akademikerinnen und Akademiker sowie Studierende langfristig in Deutschland und Europa in den Arbeitsmarkt zu integrieren, heißt es in der Antwort.