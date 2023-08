Berlin: (hib/CHA) Das Startchancen-Programm soll zum Schuljahr 2024/2025 starten, heißt es in einer Antwort (20/7970) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/7794) der CDU/CSU-Fraktion. Laut Bundesregierung befinden sich in Vorbereitung des Programms Bund und Länder in einem permanenten Austausch. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die Erfahrungen von Menschen aus der Bildungspraxis, wie beispielsweise Schulleitungen, seien für die Vorbereitung und Umsetzung des Programms bereits mit einbezogen worden. Auf die Frage der Unionsfraktion nach der Finanzierung des Programms, antwortet die Bundesregierung: „Finanzierungsfragen und die damit verbundenen Modalitäten sind Gegenstand der aktuellen Verhandlungen zum Startchancen-Programm“.