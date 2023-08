Zahl der Gewaltdelikte in Bahnhöfen und Zügen erfragt

Berlin: (hib/SCR) „Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im ersten Halbjahr 2023“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/7927). Die Fraktion will unter anderem Auskunft über die Zahl der Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikte sowie der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz erhalten, die jeweils im ersten Halbjahr 2023 in Bezug auf Bahnhöfe und Züge durch die Bundespolizei erfasst worden sind. Mit der Anfrage will die Fraktion nach eigenem Bekunden die Datenreihen aus früheren Anfragen fortsetzen. Zudem fragt die Fraktion in einer weiteren Kleinen Anfrage spezifisch nach erfassten Delikten an Bahnhöfen in Hessen (20/7926)