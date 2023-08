AfD fragt nach Kosten für Dienstleistungen

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion will in einer Kleinen Anfrage (20/7988) weitere Auskünfte zu von der Bundesregierung beauftragten Visagisten, Fotografen und weiteren Dienstleistern. Als Nachfrage zur Antwort der Regierung (20/7729) auf eine frühere Kleine Anfrage (20/7332) erkundigt sich die Fraktion unter anderem nach konkreten Einsatzterminen von Vertretern dieser Berufsgruppen, die bei Bundesministerien und beim Bundeskanzler seit Anfang 2022 tätig waren. Die Abgeordneten fragen auch nach den Kosten für Kleidung der Regierungsmitglieder, für Blumen und floristische Dienstleistungen, für Speisen und Getränke sowie für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, die in dieser Wahlperiode aus dem Bundeshaushalt finanziert wurden.