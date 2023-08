Linke fragt nach Umbau des Fliegerhorstes Büchel

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über die Auswirkungen der Umbaumaßnahmen am Fliegerhorst Büchel. In einer Kleinen Anfrage (20/7977) will sie unter anderem wissen, ob der Fliegerhorst Nörvenich für die vom Fliegerhorst Büchel für die Dauer der Umbaumaßnahmen verlegten Tornado-Kampfjets der Bundeswehr über das Jahr 2026 hinaus genutzt werden soll und ob damit Umbaumaßnahmen in Nörvenich verbunden sind. Zudem möchte sie erfahren, was den Fliegerhorst Nörvenich als Ausweichort für den Fliegerhorst Büchel prädestiniert und ob ein weiterer Standort zur Stationierung der verlegten Tornados geplant ist.