Linke fragt nach Garantien für Investitionen in China

Berlin: (hib/DES) Um die Investitionsgarantien des Bundes zur Absicherung von Investitionen deutscher Unternehmen in China geht es in einer Kleinen Anfrage (20/8001) der Fraktion Die Linke. Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie viele Investitionsgarantien und in welchem finanziellen Volumen in den vergangenen fünf Jahren für Investitionen in China gewährt wurden. Außerdem interessiert sie, wie viele Anträge für Investitionsgarantien in China sich derzeit im Verfahren befinden.