Linke-Anfragen zur Trophäenjagd

Berlin: (hib/SCR) „Trophäenjagd“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/8025). Unter anderem fragen die Abgeordneten nach der Zahl der Einfuhr von Jagdtrophäen von Arten, die in den Anhängen A bis C der EU-Artenschutzverordnung enthalten sind. In diesem Zusammenhang interessiert die Fraktion auch, wie viele Anträge auf Einfuhr genehmigt und wie viele untersagt worden sind.