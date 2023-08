Forschung zu Passiv-Sensorentechnologie

Berlin: (hib/AW) Derzeit forscht keine Forschungseinrichtung der Bundeswehr im Bereich der Passiv-Sensorentechnologie. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/7980) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/7759) mit. Forschungseinrichtungen der Bundeswehr arbeiteten in diesem Bereich aber als Auftraggeber mit der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e. V. zusammen. Eine Zusammenarbeit anderer Stellen der Bundeswehr existiere zudem mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., dem schweizerischen Bundesamt für Rüstung sowie dem australischen Department of Defence. Darüber hinaus gebe es einen Forschungsaustausch zum Thema Passivradar auf europäischer Ebene.