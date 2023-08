Kooperation der Bundeswehr mit Kitas und Jugendhilfe

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion will über Aktivitäten der Bundeswehr in Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/8002) will sie unter anderem wissen, an welchen Standorten die Bundeswehr in den Jahren 2021 und 2022 Einrichtungen der frühkindlichen Förderung wie Kindertagespflege beziehungsweise Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe besucht hat und an welchen Standorten Einrichtungen der frühkindlichen Förderung beziehungsweise Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Einrichtungen der Bundeswehr besucht haben. Zudem möchte sie erfahren, an welchen Standorten Truppenteile oder Organisationsbereiche der Bundeswehr in den Jahren 2021 und 2022 Kooperations- beziehungsweise Patenschaftsvereinbarungen mit Einrichtungen der frühkindlichen Förderung beziehungsweise Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unterhielten.