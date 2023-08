AfD-Fraktion erkundigt sich nach Quantentechnologien

Berlin: (hib/CHA) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/7987) nach dem Handlungskonzept der Bundesregierung zu Quantentechnologien sowie der Zukunft der Quantentechnologie in Deutschland. So wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, ob und zu welchen Zwecken die Bundesregierung den Einsatz von Quantentechnologien in den Bundesministerien beabsichtigt. Auch interessiert die Fraktion, welche Rolle die Bundesregierung dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr bei der Entwicklung von Quantentechnologien beimisst.

Laut Vorbemerkung ist der Hintergrund der Kleinen Anfrage, dass zahlreiche digitalpolitische Fragen zur Weiterentwicklung und Anwendung von Quantentechnologien bisher nicht hinreichend vonseiten der Bundesregierung adressiert wurden.