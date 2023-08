Gewaltdelikte an Bahnhöfen in Baden-Württemberg erfragt

Berlin: (hib/DES) Nach der Kriminalität an Bahnhöfen sowie in Zügen im Bundesland Baden-Württemberg erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7989). Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem Auskunft über die Zahl der Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikte sowie der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz erhalten, die jeweils im ersten Halbjahr 2023 und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2022 an Bahnhöfen sowie in Zügen in Baden-Württemberg erfasst wurden. Mit der Anfrage will die Fraktion nach eigenen Angaben die Datenreihen aus früheren Anfragen fortsetzen.