Noch keine Verwaltungsvereinbarung für „House of Jazz“

Berlin: (hib/AW) Es existiert aktuell noch keine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und dem Land Berlin für das geplante „House of Jazz - Zentrum für improvisierte Musik“, das in der Alten Münze in Berlin entstehen soll. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/7979) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (20/7824) mit. Der derzeitige Planungsstand sei noch nicht weit genug vorangeschritten. Die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) befinde sich hierzu noch in „grundsätzlichen Abstimmungen“ mit dem Land Berlin. Die Bundesregierung stehe nach wie vor „in vollem Umfang“ hinter der Realisierung eines Zentrums für Jazz und improvisierte Musik in der Alten Münze. Mit dem „House of Jazz“ soll eine Plattform für Begegnung, Austausch, Forschung und Lehre/Vermittlung geschaffen werden, um so die nationale und internationale Aufmerksamkeit für die deutsche Jazzkultur zu steigern.