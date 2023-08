Regierung beziffert Fördermittel für „Schule macht stark“

Berlin: (hib/BAL) 62,5 Millionen Euro stellt der Bund für die Initiative „Schule macht stark“ bereit, erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/8005) auf eine Kleine Anfrage (20/7839) der CDU/CSU-Fraktion. Die Abgeordneten hatten nach dem aktuellen Stand der Initiative gefragt und darauf hingewiesen, dass diese im Jahr 2019 von Bund und Ländern ins Leben gerufen worden sei, um „Bildungschancen von sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu verbessern“.

Der Antwort der Bundesregierung zufolge flossen im Initiativen-Startjahr 2021 an Bundesmitteln 4,6 Millionen und an Ländermitteln 6,2 Millionen in bereits bewilligte Projekte. 2022 gaben der Bund 5,2 Millionen Euro und die Länder 8,2 Millionen Euro für Projekte der Initiative aus. Für 2024 und 2025 seien Projekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in Höhe von 5,7 Millionen Euro bewilligt worden. Eine erste Evaluation der geförderten Projekte soll im Jahr 2025 erfolgen.