37 deutsche Teilnehmer bei den Invictus Games 2023

Berlin: (hib/AW) An den Invictus Games vom 9. bis 16. September in Düsseldorf nehmen 33 Soldaten der Bundeswehr sowie vier Vertreter von sogenannten Blaulichtorganisationen teil. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/8006) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (20/7785) mit. Insgesamt würden neben Deutschland 20 weitere Nationen (Australien, Belgien, Kanada, Kolumbien, Dänemark, Estland, Frankreich, Georgien, Großbritannien, Italien, Israel, Jordanien, Niederlande, Nigeria, Neuseeland, Polen, Rumänien, Südkorea, Ukraine und die USA) teilnehmen. Die Entscheidung und Vorgaben für eine Teilnahme an den Invictus Games obliege der Invictus Games Foundation (IGF).

Die Integration der Teilnehmer aus den Blaulichtorganisationen Polizei und Feuerwehr finden nach Angaben der Bundesregierung in dieser Form erstmals im deutschen Team statt. Bei der Planung, Organisation und Durchführung der sportlichen Wettkämpfe arbeiteten die Invictus Games 2023 mit einer Vielzahl von Vereinen und Verbänden wie dem Deutschen Rollstuhl Verband, dem Deutschen Schützenbund, dem Deutschen Ruderverband oder dem Leichtathletik-Verband Nordrhein zusammen. Darüber hinaus erfolge eine Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen wie Borussia Düsseldorf oder dem Düsseldorfer Schwimmclub.

Für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Spiele sind nach Angaben der Bundesregierung im Verteidigungshaushalt bis einschließlich 2024 insgesamt 40 Millionen Euro bereitgestellt.