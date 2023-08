Linke fragt nach Kosten der Landwirte

Berlin: (hib/NKI) Nach dem Anteil der Landwirte in der Wertschöpfungskette erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/8039). Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, wie hoch der jeweilige Anteil an der Wertschöpfung innerhalb der Lebensmittelkette in den Bereichen Landwirtschaft, Verarbeitung, Vermarktung, Transport/Logistik und Lebensmitteleinzelhandel ist, wie sich dieser Anteil von 2018 bis 2023 verändert hat und mit welchen Maßnahmen die Bundesregierung darauf reagieren will.