Die Linke fragt nach rassistischer Diskriminierung

Berlin: (hib/BAL) Rassismus-Erfahrungen von Familien in Jugend- und Standesämtern sowie vor Familiengerichten sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/8038) der Fraktion Die Linke. In ihrer Vorbemerkung zu den Fragen beschreiben die Abgeordneten mehrere Fälle in diesem Kontext. Sie fragen die Bundesregierung unter anderem nach ihr bekannten Fällen, „in denen Eltern sich über rassistische Diskriminierung von Seiten von Jugendämtern im Kontext von Inobhutnahmen beklagen“.