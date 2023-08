Corona-Warn-App kommt auf 48,67 Millionen Downloads

Berlin: (hib/NKI) Die Corona-Warn-App (CWA) wurde insgesamt 48,67 Millionen Mal heruntergeladen, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/8108) auf eine Kleine Anfrage (20/7845) der CDU/CSU-Fraktion.

Vor allem in der Anfangszeit der App, im Jahr 2020, seien rund 24,78 Millionen Downloads gezählt worden. Im Folgejahr riefen noch 14,78 Millionen User die CWA ab. Die Nutzung ging im Jahr 2022 auf 8,47 Millionen Downloads zurück und wurde in der Zeit zwischen dem 1. Januar bis zur Abschaltung der App am 31. Mai 2023 von 631.825 Nutzern heruntergeladen, so die Bundesregierung.

Die Corona-Warn-App sei am 1. Juni 2023 in einen Ruhemodus versetzt worden, weil die Immunität der Bevölkerung gewachsen war, es eine stabile Infektionslage auf niedrigem Niveau gegeben habe und damit Corona-Maßnahmen weggefallen seien. „Dadurch ist der Bedarf für eine App zur Kontaktnachverfolgung gesunken“, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort.

Die Nutzung der CWA habe deutlich vor anderen staatlich entwickelten Apps in Deutschland gelegen, wie beispielsweise der AusweisApp2 oder der NINA-Warn-App. Die AusweisApp2 wurde den Angaben zufolge im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2023 bisher insgesamt 14,83 Millionen Mal heruntergeladen. Die NINA-Warn-App haben Nutzer seit 2019 bis zum Stichtag 27. Juli 2023 insgesamt 61,62 Millionen Mal heruntergeladen.