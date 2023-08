Einfluss von Zuwanderung auf die Sozialversicherung erfragt

Berlin: (hib/DES) Um die Auswirkungen von Zuwanderung auf die Sozialversicherung geht es in einer Kleinen Anfrage (20/8091) der CDU/CSU-Fraktion. Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie viele Zugewanderte in den Jahren 1995 bis 2023 in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, nicht erwerbsfähig sowie erwerbsfähig, aber nicht erwerbstätig waren. Außerdem interessiert sie, in welchem Umfang Zugewanderte im gleichen Zeitraum zur sozialen Sicherung beitrugen und Leistungen der sozialen Sicherung erhielten.