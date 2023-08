CDU/CSU-Fraktion fragt nach BIP-Entwicklung

Berlin: (hib/EMU) Nach der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in den vergangenen zwei Jahren im Vergleich zu den sogenannten Wirtschaftswunderjahren 1950 bis 1965 fragt die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8037). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung weiter wissen, wie diese die Entwicklung bewertet. Sie beziehen sich mit ihrer Frage auf eine Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der „öffentlich wirtschaftliche Wachstumsraten wie in den 1950 und 1960er Jahren“ verkündet habe.

Gefragt wird außerdem nach der Entwicklung der Verbraucherpreise (Inflation) in den Jahren 2010 bis 2021 und 2021 bis Juli 2023 und nach der Arbeitsproduktivität in Deutschland im Zeitraum von 2010 bis Mitte 2023.