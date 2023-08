Projekt zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit in China

Berlin: (hib/JOH) Ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft in China ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/8127) der AfD-Fraktion. So will sie wissen, welche in Deutschland ansässige Nichtregierungsorganisation als Durchführungsorganisation für das genannte Projekt fungiert und auf welche Weise deren Beauftragung zustande kam.