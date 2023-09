Planungsstand beim Ausbau der Lehrter Bahn erfragt

Berlin: (hib/HAU) Für den Planungsstand beim Ausbau der Lehrter Bahn (Bahnstrecke Berlin-Lehrte/Niedersachsen) interessiert sich die Fraktion Die Linke. In ihrer Kleinen Anfrage (20/8123) schreiben die Abgeordneten, der Ausbau und die Modernisierung der 140 Kilometer langen Lehrter Bahn als Maßnahme des Vordringlichen Bedarfs sowie des Deutschlandtaktes solle nach Angaben der Deutschen Bahn AG (DB AG) ab 2025 in zwei aufeinanderfolgenden Baustufen erfolgen, sowie spätestens im Jahr 2034 zum Abschluss gebracht werden. Im Juni 2019, so heißt es weiter, hätten die Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin einen Lenkungskreis für den Ausbau der Strecke gebildet, um sich gemeinsam für eine Beschleunigung der Baumaßnahmen einzusetzen.

Die Bundesregierung wird nun gefragt, welche Maßnahmen sie gemeinsam mit der DB AG ergreift, um die Planungs- und Umsetzungsprozesse zur Lehrter Bahn zu beschleunigen. Ob im Rahmen des Ausbaus der Lehrter Bahn ein viergleisiger Ausbau des Abschnitts zwischen Bamme und Wustermark (Brandenburg) geprüft wird, um die Ziele des Koalitionsvertrages zu erreichen, den Anteil der Schiene am Güterverkehr auf 25 Prozent zu steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr zu verdoppeln, möchte die Linksfraktion ebenfalls wissen.